Евролига. «Химки» играют в гостях с «Баварией», «Жальгирис» уступил «Барселоне» и другие матчи

В пятницу, 4 ноября, в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.
Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с немецкой «Баварией».
Литовский «Жальгирис» потерпел домашнее поражение от испанской «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса.
Регулярный чемпионат
12-й тур
- Дата проведения
- 4 декабря, 19.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Ларкин (8 + 5 потерь), Шанлы (7), Симон (5), Синглтон (5), Андерсон (4) – старт; Морман (7), Балбай (5), Данстон (5), Мицич (4), Бобуа (4), Тунджер (3), Гази (2).
- Дата проведения
- 4 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Ловернь (10), Хэйс (10), Уолкап (5 + 5 потерь), Григонис (5), Вастурия (2) – старт; Йокубайтис (15), Рубит (6), Лекавичюс (5), Милакнис (2), Гебен (2), Янкунас (0).
- Дата проведения
- 4 декабря, 22.30, «Ауди Доум»
- Бавария
- Ципзер (13), Болдуин (9), Лучич (4), Радошевич (4), Уайлер-Бэбб (0) – старт; Рейнольдс (6), Джедович (5), Шишко (2), Джонсон (0).
- Дата проведения
- 4 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Тавареш (6), Лапровиттола (5), Рэндолф (5), Дек (4), Тэйлор (2).
Положение команд: Барселона Испания – 9-2, ЦСКА Россия – 9-3, Бавария Германия – 7-4, Валенсия Испания – 7-4, Зенит Россия – 6-3, Милан Италия – 6-4, Реал Испания – 6-5, Баскония Испания – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Олимпиакос Греция – 5-5, Жальгирис Литва – 5-7, Фенербахче Турция – 5-7, Панатинаикос Греция – 4-7, Альба Германия – 4-7, Маккаби Плейтика Израиль – 4-8, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 3-6, Химки Россия – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.