Евролига. «Химки» играют в гостях с «Баварией», «Жальгирис» уступил «Барселоне» и другие матчи

В пятницу, 4 ноября, в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с немецкой «Баварией».

Литовский «Жальгирис» потерпел домашнее поражение от испанской «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса.

Регулярный чемпионат

12-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 9-2, ЦСКА Россия – 9-3, Бавария Германия – 7-4, Валенсия Испания – 7-4, Зенит Россия – 6-3, Милан Италия – 6-4, Реал Испания – 6-5, Баскония Испания – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Олимпиакос Греция – 5-5, Жальгирис Литва – 5-7, Фенербахче Турция – 5-7, Панатинаикос Греция – 4-7, Альба Германия – 4-7, Маккаби Плейтика Израиль – 4-8, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 3-6, Химки Россия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

ЦСКА придушил «Олимпиакос»