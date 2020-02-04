Евролига. «Химки» играют в гостях с «Баварией», «Жальгирис» уступил «Барселоне» и другие матчи

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В пятницу, 4 ноября, в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с немецкой «Баварией».

Литовский «Жальгирис» потерпел домашнее поражение от испанской «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса.

Евролига

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12-й тур

Анадолу Эфес Турция  –  ТД Системс Баскония Испания 59:77 (20:17, 17:25, 13:21, 9:14)
Дата проведения
4 декабря, 19.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Ларкин (8 + 5 потерь), Шанлы (7), Симон (5), Синглтон (5), Андерсон (4) – старт; Морман (7), Балбай (5), Данстон (5), Мицич (4), Бобуа (4), Тунджер (3), Гази (2).
ТД Системс Баскония
Полонара (12), Фалль (12), Хенри (11 + 5 потерь), Гедрайтис (7 + 6 передач), Седекерскис (4) – старт; Питерс (18 + 7 подборов), Джекири (8 + 8 подборов), З. Драгич (4), Куруц (1), Райесте (0).

Жальгирис Литва  –  Барселона Испания 62:73 (14:17, 19:22, 15:16, 14:18)
Дата проведения
4 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Ловернь (10), Хэйс (10), Уолкап (5 + 5 потерь), Григонис (5), Вастурия (2) – старт; Йокубайтис (15), Рубит (6), Лекавичюс (5), Милакнис (2), Гебен (2), Янкунас (0).
Барселона
Миротич (9), Хиггинс (7), Калатес (6 + 10 передач + 7 потерь), Абринес (6), Ориола (6) – старт; Дэвис (16), Курич (15), Ханга (5 + 6 передач), Шмитс (3), Эртель (0), Мартинес (0).

Бавария Германия  –  Химки Россия 46:44 (3 четверть)
Дата проведения
4 декабря, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча
Бавария
Ципзер (13), Болдуин (9), Лучич (4), Радошевич (4), Уайлер-Бэбб (0) – старт; Рейнольдс (6), Джедович (5), Шишко (2), Джонсон (0).
Химки
Швед (8), Букер (7), Жеребко (4), Зайцев (2), Карасев (0) – старт; Монро (12), Тимма (5), Йович (3), Мики (1), Макколлум (0).

Реал Испания  –  LDLC АСВЕЛ Франция 32:40 (2 четверть)
Дата проведения
4 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Тавареш (6), Лапровиттола (5), Рэндолф (5), Дек (4), Тэйлор (2).
LDLC АСВЕЛ
Ябуселе (11), Фримен (8), Фалль (2), Каюди (0), Хэйс (0).

Положение команд: Барселона Испания – 9-2, ЦСКА Россия – 9-3, Бавария Германия – 7-4, Валенсия Испания – 7-4, Зенит Россия – 6-3, Милан Италия – 6-4, Реал Испания – 6-5, Баскония Испания – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Олимпиакос Греция – 5-5, Жальгирис Литва – 5-7, Фенербахче Турция – 5-7, Панатинаикос Греция – 4-7, Альба Германия – 4-7, Маккаби Плейтика Израиль – 4-8, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 3-6, Химки Россия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

ЦСКА придушил «Олимпиакос»

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