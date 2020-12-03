Дмитрий Губерниев: «Павлова ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй. Может, надо сначала думать, а потом говорить?»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет слов российской биатлонистки о том, что в ближайшее время она воздержится от интервью.

После спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти, где Павлова показала 44-й результат, она общалась с корреспондентом «Матч ТВ» Дмитрием Заниным. В интервью Sports.ru биатлонистка заявила, что не будет комментировать свои выступления после эфира на .

«Проклятый Занин виноват, сказала ему многократная олимпийская чемпионка Евгения Павлова... Ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй.

Может, сначала надо думать, и лишь потом говорить? Женя, мы телевидение, из нашей песни слов не выкинешь! Надо всего лишь научиться формулировать свои мысли», – написал Губерниев.

Евгения Павлова, почти плача, много раз сказала в эфире «мне некомфортно» и «не понимаю, что происходит». Мы узнали, что она имела в виду