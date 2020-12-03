Дмитрий Губерниев: «Павлова ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй. Может, надо сначала думать, а потом говорить?»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет слов российской биатлонистки Евгении Павловой о том, что в ближайшее время она воздержится от интервью.
После спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти, где Павлова показала 44-й результат, она общалась с корреспондентом «Матч ТВ» Дмитрием Заниным. В интервью Sports.ru биатлонистка заявила, что не будет комментировать свои выступления после эфира на «Матч ТВ».
«Проклятый Занин виноват, сказала ему многократная олимпийская чемпионка Евгения Павлова... Ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй.
Может, сначала надо думать, и лишь потом говорить? Женя, мы телевидение, из нашей песни слов не выкинешь! Надо всего лишь научиться формулировать свои мысли», – написал Губерниев.
Евгения Павлова, почти плача, много раз сказала в эфире «мне некомфортно» и «не понимаю, что происходит». Мы узнали, что она имела в виду