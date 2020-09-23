Экзаменаторов Суареса по итальянскому языку отстранили на 8 месяцев. Ведется расследование в отношении директора «Юве» Паратичи

Директор и профессор университета Перуджи, в сентябре принимавшие экзамен по итальянскому у форварда , отстранены от деятельности на 8 месяцев.

Было подтверждено, что уругваец получил ответы на экзаменационные вопросы заранее, чтобы «результат экзамена соответствовал тому, о котором попросил «Ювентус».

Также расследование ведется в отношении спортивного директора «Ювентуса» и юристов клуба. Утверждается, что Паратичи контактировал с местными министрами, чтобы организовать экзамен с нужным исходом.

«Бьянконери» выступили с заявлением по этому поводу, подтвердив факт расследования. «Клуб решительно подтверждает, что действия Паратичи были корректны», – отметили в «Ювентусе».

Суарес, в том период игравший за «Барселону», сдавал экзамен по итальянскому языку, чтобы получить гражданство перед переходом в . Трансфер сорвался, и футболист перешел в «Атлетико».

«Должен, не должен, но он сдаст». Кажется, Суарес нечестно сдал экзамен на паспорт – схему через прослушку вскрыл офицер Сарри