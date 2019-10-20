Чакветадзе о жизни на Украине: «Родители сначала опасались: «Куда ты уехала? Как живешь? В каске ходишь?» Пропаганда сказывалась»

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в интервью Sports.ru рассказала о жизни в Киеве в контексте политического конфликта между Россией и Украиной.

«Наверное, у людей проблемы возникают, но лично у меня их не было. Мои родители сначала опасались: «Куда ты уехала? Как живешь? В каске ходишь?» Пропаганда сказывалась. Но когда они приехали и своими глазами все увидели – папа здесь не был с молодости, и ему понравилось. Он родом из Сочи, так что любит такие города, где можно выйти, пройтись по центру пешком, выпить кофе, пообщаться с кем-то. Рассказывал: в аптеке с ним заговорили на украинском, но он не понял и попросил перейти на русский – перешли.

Я же живу своей непубличной жизнью, никого не трогаю – и никто не трогает меня. Однажды, правда, ходили с Лесей Цуренко (украинская теннисистка, чемпионка четырех турниров WTA – Sports.ru) на баскетбол, она выложила наше совместное фото в инстаграм, ей потом писали что-то из серии «Откуда ты откопала эту русскую теннисистку»!

Лично моя трудность – что все фильмы в кинотеатрах стали на украинском. Я стараюсь, но пока не до конца его понимаю. Но еще остались кинотеатры, где показывают фильмы в оригинале. На шведском, например!»

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