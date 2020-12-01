Арену СКА оштрафовали на 480 тысяч рублей за нарушения ограничений во время концерта Басты

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Ледовый дворец на 480 тысяч рублей.

Административное дело возбудили из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований во время концерта рэпера Басты.

Представители концертной площадки частично признали вину. Они заявили, что до и во время концерта антикоронавирусные меры предпринимались, а никаких претензий от проверяющих инстанций не поступало.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу Ледовой арены до 15 января за нарушения коронавирусных ограничений во время концерта Басты.

По данным надзорного органа, зрители на концерте не использовали маски и не соблюдали социальную дистанцию, а также вставали со своих мест, что привело к созданию толпы.

Ближайший домашний матч в запланирован на 7 декабря. Армейцы должны встретиться с рижским «Динамо».