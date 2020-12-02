Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заразилась коронавирусом. Она не выступит на пятом этапе Кубка России

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Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что чемпионка Европы Алена Косторная заразилась коронавирусом.

Фигуристка не выступит на пятом этапе Кубка России, который стартует 5 декабря в Москве.

«У нее положительный тест на коронавирус», – сказал Коган.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», болезнь у Косторной протекает бессимптомно.

Ранее из-за коронавируса с московского этапа Кубка России снялась чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев. Фигуристы Михаил Коляда и Анастасия Гулякова тоже пропустят соревнования – сообщается, что причиной их снятия стала болезнь, но не коронавирус.

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