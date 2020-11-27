Ван Дейк – лучший центральный защитник 2020-го, Трент – правый, Робертсон – левый (ESPN)

ESPN составил рейтинг лучших защитников 2020 года.

Футболисты были разделены на 3 категории: правые защитники, центральные защитники и левые защитники.

Топ-10 правых защитников:

1. дер-Арнолд («Ливерпуль»)

2. ( )

3. («Бавария»)

4. («Реал»)

5. («Манчестер Сити»)

6. («Севилья»)

7. ( )

8. ( )

9. ( )

10. («Барселона»)

Топ-10 центральных защитников:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

2. («Реал»)

3. («Бавария»)

4. ( )

5. ( )

6. («Реал»)

7. ( )

8. Маттейс де Лигт («Ювентус»)

9. ( )

10. Маркиньос («ПСЖ»)

Топ-10 левых защитников:

1. Эндрю Робертсон ( )

2. Альфонсо Дэвис ( )

3. ( )

4. Алекс Сандро («Ювентус»)

5. Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд)

6. Серхио Регилон («Тоттенхэм»)

7. Тео Эрнандес («Милан»)

8. Бен Чилуэлл («Челси»)

9. Марсело («Реал»)

10. Ферлан Менди ( )