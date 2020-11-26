Стадион «Наполи» переименован в честь Марадоны

Cтадион официально переименовали в честь экс-форварда клуба , который умер 25 ноября.

Сегодняшним постановлением арена названа именем Диего Армандо Марадоны. Предложение о переименовании сделали мэр Луиджи Де Маджистрис и советник по топонимии Алессандра Клементе. Решение подписали все члены городского совета.

В официальном акте муниципальной администрации Неаполя Марадона отмечен как «величайший футболист всех времен».

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе итальянского клуба он стал двукратным чемпионом страны (1986/87, 1989/90), выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка УЕФА (1988/89).

Серия А провожает Марадону масштабнее всех: разминка под Live Is Life, футболки и две минуты молчания

Марадона – лучший дриблер с феноменальным количеством голов и ассистов. Но разве правда, что он выигрывал Серию А в одиночку?