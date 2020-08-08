Родченков получил литературную премию за лучшую спортивную книгу года

Теги допинг Владимир Путин светская хроника Григорий Родченков книги деньги Легкая атлетика

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получил литературную премию William Hill за лучшую спортивную книгу года.

Книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в июле 2020 года.

В ней Родченков рассказал, как помогал российским спортсменам, которые употребляли допинг, избежать наказания. 

Родченков в борьбе за победу в номинации обошел четверых конкурсантов и получит награду – 40 тысяч долларов. 

Родченков ожил к отстранению России. После побега в США нам его так и не показали (маска и грим не в счет)

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова

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