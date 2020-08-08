Родченков получил литературную премию за лучшую спортивную книгу года

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получил литературную премию William Hill за лучшую спортивную книгу года.
Книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в июле 2020 года.
В ней Родченков рассказал, как помогал российским спортсменам, которые употребляли допинг, избежать наказания.
Родченков в борьбе за победу в номинации обошел четверых конкурсантов и получит награду – 40 тысяч долларов.
Родченков ожил к отстранению России. После побега в США нам его так и не показали (маска и грим не в счет)
Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова