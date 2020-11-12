Халили и Гараничев заменят Сучилова и Пащенко в составе сборной России на третий этап Кубка мира

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Биатлонисты Карим Халили и Евгений Гараничев присоединятся к сборной России на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. 

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). 

«Карим Халили присоединится к национальной команде в Хохфильцене. На двух стартовых этапах Кубка России в Ханты-Мансийске и Увате он был лучшим в пасьюте и суперспринте.

В Австрию Карим отправится вместе с Евгением Гараничевым, чьи тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Расположение команды покинут Семен Сучилов и Петр Пащенко», – говорится в сообщении в телеграме. 

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