Халили и Гараничев заменят Сучилова и Пащенко в составе сборной России на третий этап Кубка мира

Биатлонисты Карим Халили и Евгений Гараничев присоединятся к сборной России на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
«Карим Халили присоединится к национальной команде в Хохфильцене. На двух стартовых этапах Кубка России в Ханты-Мансийске и Увате он был лучшим в пасьюте и суперспринте.
В Австрию Карим отправится вместе с Евгением Гараничевым, чьи тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
Расположение команды покинут Семен Сучилов и Петр Пащенко», – говорится в сообщении в телеграме.