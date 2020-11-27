Нойер – лучший вратарь 2020-го, Алиссон – 2-й, Облак – 3-й (ESPN)

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ESPN составил рейтинг лучших вратарей 2020 года.

В превью к рейтингу отмечается, что современный вратарь обязан не только хорошо играть в воротах, но и отвечать за первый этап построения атак команды.

Топ-10 вратарей:

1. Мануэль Нойер («Бавария»)

2. Алиссон («Ливерпуль»)

3. Ян Облак («Атлетико»)

4. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»)

5. Тибо Куртуа («Реал»)

6. Эдерсон («Манчестер Сити»)

7. Кейлор Навас («ПСЖ»)

8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

9. Самир Ханданович («Интер»)

10. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

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