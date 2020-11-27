Нойер – лучший вратарь 2020-го, Алиссон – 2-й, Облак – 3-й (ESPN)

ESPN составил рейтинг лучших вратарей 2020 года.

В превью к рейтингу отмечается, что современный вратарь обязан не только хорошо играть в воротах, но и отвечать за первый этап построения атак команды.

Топ-10 вратарей:

1. Мануэль Нойер ( )

2. Алиссон ( )

3. Ян Облак ( )

4. Марк-Андре тер Стеген ( )

5. Тибо Куртуа ( )

6. Эдерсон ( )

7. Кейлор Навас ( )

8. Джанлуиджи Доннарумма ( )

9. Самир Ханданович ( )

10. Давид Де Хеа ( )