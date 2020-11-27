Нойер – лучший вратарь 2020-го, Алиссон – 2-й, Облак – 3-й (ESPN)

ESPN составил рейтинг лучших вратарей 2020 года.
В превью к рейтингу отмечается, что современный вратарь обязан не только хорошо играть в воротах, но и отвечать за первый этап построения атак команды.
Топ-10 вратарей:
1. Мануэль Нойер («Бавария»)
2. Алиссон («Ливерпуль»)
3. Ян Облак («Атлетико»)
4. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»)
5. Тибо Куртуа («Реал»)
6. Эдерсон («Манчестер Сити»)
7. Кейлор Навас («ПСЖ»)
8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)
9. Самир Ханданович («Интер»)
10. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)