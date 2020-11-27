Сергей Семак: «График сумасшедший. Особенно для сборников, у них было 7 выездов подряд»

Главный тренер поделился мыслями в преддверии матча 17-го тура РПЛ с .

– Сергей Богданович, «Зенит» месяц не играл в Петербурге. Что для команды значит возвращение домой?

– Конечно, график сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведем у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок.

– Традиционный вопрос – как здоровье футболистов?

– Сегодня будем решать, кто в каком функциональном состоянии, посмотрим на травмированных игроков: кто из них сможет готовиться, кто не сможет. Это занятие – определяющее для принятия решения, кто появится на поле в завтрашнем матче.

– Соперник не проигрывает в шести последних матчах, учитывая Кубок России. В чем опасность нынешнего «Урала»?

– Во-первых, «Урал» гораздо надежнее стал играть в обороне. Во-вторых, это опытная команда, у которой есть хорошие футболисты, уже опытные, которые умеют и хорошо контролировать мяч, и правильно играть. Очень крепкая команда с точки зрения состава и игры. Посмотрим, нам нужно прежде всего определиться с нашими игроками – с теми, кто лучше готов на данный момент.

– К сожалению, игра пройдет без зрителей. «Зениту» будет не хватать поддержки болельщиков?

– Конечно, это грустно – играть без зрителей. Потому что болельщики – неотъемлемая часть футбола, и без них футбол многое теряет, – сказал Семак.