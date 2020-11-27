Семак будет тренировать «Зенит» до конца контракта (Bobsoccer.ru)

Главный тренер продолжит работать в «Зените».

Информация о скорой отставке 44-летнего специалиста не соответствует действительности, утверждает Bobsoccer.ru.

Семак будет тренировать «Зенит» до окончания действующего контракта. Ни в ближайшее время, ни в зимнюю паузу руководство клуба не планирует рассматривать вопрос о разрыве соглашения и тренерских перестановках.

Несмотря не неудачное выступление в Лиге чемпионов, у Семака полный кредит доверия.

Подробный анализ еврокубковой кампании тренер сделает на ближайшем совете директоров.

Напомним, 1 июня «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком по схеме «2+1».

Провал «Зенита» в ЛЧ – вина не только Семака. Контракты не продлевали вовремя, поздно подписали Вендела, не согласовали Малкома с селекцией