Клопп – лучший тренер 2020 года, Флик – 2-й, Гвардиола – 3-й (ESPN)

Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших тренеров по итогам 2020 года.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
2. Ханс-Дитер Флик («Бавария»);
3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
4. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);
5. Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»);
6. Марсело Бьелса («Лидс»);
7. Диего Симеоне («Атлетико»);
8. Хулен Лопетеги («Севилья»);
9. Зинедин Зидан («Реал»);
10. Карло Анчелотти («Эвертон»).
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