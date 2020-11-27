Клопп – лучший тренер 2020 года, Флик – 2-й, Гвардиола – 3-й (ESPN)

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Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших тренеров по итогам 2020 года.

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

2. Ханс-Дитер Флик («Бавария»);

3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

4. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);

5. Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»);

6. Марсело Бьелса («Лидс»);

7. Диего Симеоне («Атлетико»);

8. Хулен Лопетеги («Севилья»);

9. Зинедин Зидан («Реал»);

10. Карло Анчелотти («Эвертон»).

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