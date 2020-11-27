Иоланда Чен: «Работа Загитовой на телевидении у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов – только чувство неловкости»

Бывшая российская легкоатлетка, комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о работе олимпийской чемпионки Алины Загитовой на телевидении.

«Начнем с того, что я вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале. Почему для одних у нас очень жесткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу вообще, по сути, с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом.

Очень часто настоящих профессионалов не берут, они не проходят эти кастинги. А вот так вот выпустить на очень рейтинговое шоу абсолютно неподготовленную девочку? Да, она милая, замечательная спортсменка, мы все за нее болели. Но хорошая спортсменка и олимпийская чемпионка – это не значит, что она хороший ведущий и профессионал.

Мне не нравится, что сейчас идет какая-то подмена понятий. Раз она выиграла , значит, априори может быть сразу везде, и везде у нее сразу будет получаться. Сидеть в новостях, как , вести центральное шоу...

Это очень неприятный удар по всему профессиональному сообществу, по профессионалам, которые долго учатся телевизионному мастерству. Поймите, что любому мастерству надо учиться, так же как в спорте.

А в случае с Алиной ни о чем не думали и выпустили ее вести передачу просто так. Пусть она миленькая, хорошенькая, все помнят ее заслуги. Но то, как она ведет эту программу, – конечно, это ни в какие ворота не лезет.

Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, – только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать им вопрос. В результате повторяет одно и то же по тридцать раз.

Мне очень за нее обидно, неловко, даже чувство жалости возникает. Таких вещей на серьезном телеканале, на рейтинговом шоу быть не должно.

Если вы хотели пригласить ее в «Ледниковый период», то нужно было сначала организовать ей кастинг, подготовить ее, научить ее разговаривать, скороговорки заставить выучить, почитать, подумать немного. Чтобы у нее хотя бы словарный запас расширился, потому что пока что она говорит все время одно и то же. И на это выглядит просто ужасно.

Если бы это был 99-й канал кабельного телевидения – я бы еще поняла. Но для канала, который смотрит вся страна, это просто провал. Шоу хорошее в целом, Леша Ягудин молодец, Татьяна Анатольевна Тарасова великолепна, приятно смотреть на всех членов жюри, на спортсменов.

А вот Алина, к сожалению, – слабое звено. Помните, было такое шоу раньше. Так вот, Загитова – очень слабое звено «Ледникового периода». Пока что ей там не место», – сказала Чен.

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