Илья Кутепов: «Могу полихачить, даже до 180 км разгоняюсь – если дорога хорошая, почему нет?»

Защитник рассказал о своем досуге в период коронавируса и стиле вождения.

– Как вы пережили и продолжаете переживать сложный период коронавируса?

– В период самоизоляции постоянно находился с семьей, компенсировал все пропущенное ранее время. Живу в частном доме: тренировался, ходили с детьми гулять по поселку. Занимался домашними делами, мог прибраться в гараже. Мыл машину несколько раз.

– Какая у вас? «Ламборгини», как у Крала?

– Такую бы я сам не мыл! Соседа бы попросил, ха-ха. У меня «Лексус». Мне важны комфорт, безопасность.

Я не гонщик. Хотя иногда полихачить могу, даже до 180 [километров в час] разгоняюсь – если дорога хорошая, почему нет? – сказал Кутепов.