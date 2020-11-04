Геннадий Орлов: «Заболотному не хватает футбольного мозга. Это плохая копия Дзюбы»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал выступление нападающего Антона Заболотного в матче сборной России против Сербии (0:5).

– Заболотный... Понимаете, его уровень не подходит для . Вот у него момент – напротив только вратарь, а он лупит в него со всей силы. Ему не хватает, понимаете, в голове футбольного мозга, чтобы просто послать в угол мяч.

Вот ты же один на один... Помните, первая минута? Зачем ты лупишь? Зачем ты бьешь со всей силы? Кстати, там Миранчук так аккуратно скинул ему мяч под удар, а защитники потеряли его. Направь ты мяч в угол, зачем ты бьешь со всей силы?

У него уже все, у него такие стереотипы, и их уже не победить. Ему же не 17 лет. Зачем он нужен сборной? Сидит Соболев...

– Про Соболева появилась информация, что у него с коленом что-то.

– Ну не знаю, тогда любого другого поставь. Футбол – это мяч принять, обработать и отдать. Там были игроки лучше, чем он. Черчесов решил, что Заболотный будет вести верховую борьбу. Да, он похож на Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы.

Дзюба другой. Я, конечно, убежден, что не взять Дзюбу в сборную – это большая ошибка. Надо думать только о футболе, ни о чем другом. Особенно тренеру сборной. Он же не воспитатель, не Макаренко. Фамилия его Черчесов. Кто-то ему что-то сказал, видимо, и он решил так.

В итоге все испортил, потому что отсутствие Дзюбы сказалось, – сказал Орлов.

Осмысляем 0:5: сербы легко вырубили наш прессинг и фланги, но самое страшное – Россия не знала, как что-то поменять

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