Гран-при России. Косторная, Щербакова, Трусова, Туктамышева выступят с короткими программами

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20 ноября на московском этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Москва

Rostelecom Cup

Женщины

Короткая программа

Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 19:45 – на Первом канале.

Первая разминка

1. Елизавета Нугуманова (Россия)

2. Виктория Сафонова (Беларусь)

3. Анастасия Галустян (Армения)

4. Анастасия Гулякова (Россия)

5. Алина Урушадзе (Грузия)

6. Ева Лотта Киибус (Эстония)

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Вторая разминка

7. Екатерина Рябова (Азербайджан)

8. Елизавета Туктамышева (Россия) – 20:25

9. Софья Самодурова (Россия) – 20:32

10. Алена Косторная (Россия) – 20:38

11. Александра Трусова (Россия) – 20:45

12. Анна Щербакова (Россия) – 20:51

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда

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