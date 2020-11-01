Гран-при России. Косторная, Щербакова, Трусова, Туктамышева выступят с короткими программами

20 ноября на московском этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Москва
Женщины
Короткая программа
Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 19:45 – на Первом канале.
Первая разминка
1. Елизавета Нугуманова (Россия)
2. Виктория Сафонова (Беларусь)
3. Анастасия Галустян (Армения)
4. Анастасия Гулякова (Россия)
5. Алина Урушадзе (Грузия)
6. Ева Лотта Киибус (Эстония)
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Вторая разминка
7. Екатерина Рябова (Азербайджан)
8. Елизавета Туктамышева (Россия) – 20:25
9. Софья Самодурова (Россия) – 20:32
10. Алена Косторная (Россия) – 20:38
11. Александра Трусова (Россия) – 20:45
12. Анна Щербакова (Россия) – 20:51
Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда