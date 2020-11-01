Гран-при России. Косторная, Щербакова, Трусова, Туктамышева выступят с короткими программами

20 ноября на московском этапе по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Москва

Rostelecom Cup

Женщины

Короткая программа

Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 19:45 – на Первом канале.

Первая разминка



1. Елизавета Нугуманова (Россия)

2. Виктория Сафонова (Беларусь)

3. Анастасия Галустян (Армения)

4. Анастасия Гулякова (Россия)

5. Алина Урушадзе (Грузия)

6. Ева Лотта Киибус (Эстония)

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Вторая разминка

7. Екатерина Рябова (Азербайджан)

8. (Россия) – 20:25

9. (Россия) – 20:32



10. (Россия) – 20:38

11. (Россия) – 20:45

12. (Россия) – 20:51

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда