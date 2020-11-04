Московские матчи РПЛ будут проходить со зрителями до конца года. Квота – 25% от вместимости стадионов

Департамент спорта Москвы согласовал проведение матчей РПЛ в городе со зрителями до конца 2020 года.

получила сообщение от Департамента спорта города Москвы, что проведение всех московских матчей РПЛ со зрителями согласовано до конца 2020 года при условии, что трибуны заполнены не более чем на 25 процентов от вместимости стадионов.

, квота которого ранее была сокращена, также разрешено реализовывать билеты в количестве 25 процентов от вместимости (11 тысяч).

Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении лиги.