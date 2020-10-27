Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию, тест на коронавирус отрицательный

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Бывший тренер сборной России и «Спартака» Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию, тест на коронавирус дал отрицательный результат. 

72-летний специалист сейчас занимает должность вице-президента «Тамбова».

«Ярцев действительно госпитализирован, он сейчас в больнице с подозрением на пневмонию. Тест на коронавирус у него отрицательный. Чувствует себя хорошо, общаемся каждый день», – сказал спортивный директор клуба Павел Худяков

Также в карьере Ярцев возглавлял «Ротор», «Динамо» и «Торпедо».

В составе «Спартака» становился чемпионом СССР (1979 год) в качестве игрока и чемпионом России (1996) в качестве главного тренера.

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