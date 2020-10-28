Клопп о зарплатах игроков: «Есть актеры, которые никогда не станут Бондом. Будучи Бондом, зарабатываешь больше других»

Главный тренер порассуждал на тему высоких зарплат футболистов.

«Людям нужно понимать футболистов. Люди говорят: «Они столько зарабатывают...» Дело не в этом. Некоторые игроки так много зарабатывают, потому что они особенные.

Есть блестящие актеры, которые однако никогда не станут Джеймсом Бондом. Будучи Джеймсом Бондом, ты зарабатываешь больше других.

В футболе то же самое. Очень много людей играет в футбол, и лучшие из них зарабатывают больше. Но это не делает лучших более устойчивыми ко всему в жизни», – отметил Клопп.