Месут Озил: «Исламофобия в Европе растет. Мы должны добротой обезоруживать эти проявления»

Полузащитник высказался о росте антиисламских настроений в Европе и мире.

«К сожалению, исламофобия и антиисламизм растут в Европе и других частях света, причем большую роль в этом играют медиа.

Мой личный ответ на это таков. Мы должны реагировать на эти проявления так, чтобы не усиливать их, а обезоруживать добротой и заставлять замолчать», – написал Озил в твиттере, приложив к посту цитату из Корана.

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий друг», – говорится в приведенном им отрывке из священной книги мусульман.