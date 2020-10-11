Месут Озил: «Исламофобия в Европе растет. Мы должны добротой обезоруживать эти проявления»

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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил высказался о росте антиисламских настроений в Европе и мире. 

«К сожалению, исламофобия и антиисламизм растут в Европе и других частях света, причем большую роль в этом играют медиа.

Мой личный ответ на это таков. Мы должны реагировать на эти проявления так, чтобы не усиливать их, а обезоруживать добротой и заставлять замолчать», – написал Озил в твиттере, приложив к посту цитату из Корана. 

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий друг», – говорится в приведенном им отрывке из священной книги мусульман. 

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