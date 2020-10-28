Видеотрансляция матча «Монако» – «ПСЖ» – 3:2. Фабрегас реализовал пенальти

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Sports.ru Футбол

«Монако» принимает «ПСЖ» в матче 11-го тура чемпионата Франции.

На Sports.ru можно посмотреть игру в прямом эфире.

Монако – ПСЖ 3:2 (второй тайм)
Дата проведения
20 ноября, 23.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Мбаппе, 0:2 – 37, пенальти Мбаппе, 1:2 – 52 Фолланд, 2:2 – 65 Фолланд, 3:2 – 84, пенальти Фабрегас.
МонакоМанноне, Бадиашиле, Матсима, Балло-Туре (Кайо Энрике, 46), Дисаси, Диоп (Йоветич, 90), Фофана, Желсон Мартинш (Матазо, 90), Тчуамени (Флорентину, 90), Жеббель (Фабрегас, 46), Фолланд.
ПСЖНавас, Дагба, Диалло, Кимпембе, Курзава (Баккер, 68), Данилу Перейра (Паредес, 68), Сарабия, Ди Мария (Неймар, 60), Рафинья (Флоренци, 85), Кин, Мбаппе (Руис-Атиль, 68).
Предупреждения:
Данилу Перейра (20), Фофана (35), Руис-Атиль (80), Фабрегас (87), Кимпембе (88).
Удаление:
Диалло (84).

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