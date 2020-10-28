Видеотрансляция матча «Монако» – «ПСЖ» – 3:2. Фабрегас реализовал пенальти

«Монако» принимает «ПСЖ» в матче 11-го тура чемпионата Франции.
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- Дата проведения
- 20 ноября, 23.00, «Луи II»
- Голы:
- 0:1 – 25 Мбаппе, 0:2 – 37, пенальти Мбаппе, 1:2 – 52 Фолланд, 2:2 – 65 Фолланд, 3:2 – 84, пенальти Фабрегас.
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Монако –
Манноне, Бадиашиле, Матсима, Балло-Туре (Кайо Энрике, 46), Дисаси, Диоп (Йоветич, 90), Фофана, Желсон Мартинш (Матазо, 90), Тчуамени (Флорентину, 90), Жеббель (Фабрегас, 46), Фолланд.
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ПСЖ –
Навас, Дагба, Диалло, Кимпембе, Курзава (Баккер, 68), Данилу Перейра (Паредес, 68), Сарабия, Ди Мария (Неймар, 60), Рафинья (Флоренци, 85), Кин, Мбаппе (Руис-Атиль, 68).
- Предупреждения:
- Данилу Перейра (20), Фофана (35), Руис-Атиль (80), Фабрегас (87), Кимпембе (88).
- Удаление:
- Диалло (84).