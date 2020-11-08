Гран-при России. Алиев, Коляда, Игнатов, Мозалев выйдут на лед с короткими программами

20 ноября на московском этапе Гран-при по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Москва
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Евгений Семененко (Россия)
2. Илья Яблоков (Россия)
3. Артем Ковалев (Россия)
4. Роман Савосин (Россия)
5. Александр Лебедев (Беларусь)
6. Макар Игнатов (Россия)
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Вторая разминка
7. Михаил Коляда (Россия) – 14:24
8. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
9. Андрей Мозалев (Россия) – 14:37
10. Петр Гуменник (Россия) – 14:43
11. Морис Квителашвили (Грузия)
12. Дмитрий Алиев (Россия) – 14:56
Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда