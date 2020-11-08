Гран-при России. Алиев, Коляда, Игнатов, Мозалев выйдут на лед с короткими программами

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20 ноября на московском этапе Гран-при по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Москва

Rostelecom Cup

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Евгений Семененко (Россия)

2. Илья Яблоков (Россия)

3. Артем Ковалев (Россия)

4. Роман Савосин (Россия)

5. Александр Лебедев (Беларусь)

6. Макар Игнатов (Россия)

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Вторая разминка

7. Михаил Коляда (Россия) – 14:24

8. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

9. Андрей Мозалев (Россия) – 14:37

10. Петр Гуменник (Россия) – 14:43

11. Морис Квителашвили (Грузия)

12. Дмитрий Алиев (Россия) – 14:56

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда

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