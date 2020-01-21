Аскаров, Амиров, Подколзин и Чинахов – в расширенном составе сборной России на МЧМ-2021

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ФХР опубликовала расширенный состав молодежной сборной России для подготовки к МЧМ-2021.

Для участия в сборе вызваны 28 игроков.

ВратариЯрослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

ЗащитникиРоман Бычков («Локомотив»), Александр Кирпичников («Трактор»), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба – СКА), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл»), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба – «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба – ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – «Авангард»), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все – СКА), Василий Пономарев («Шоуиниган»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута).

Турнир пройдет с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Эдмонтоне.

Команда соберется в УТЦ «Новогорск» 29 ноября, где после соблюдения всех карантинных мер приступит к тренировкам. 

13 декабря сборная России отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведет заключительный этап подготовки

22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи против команд Словакии и Канады. 

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