Ротенберг – один из инициаторов переноса ЧМ-2021 из Беларуси в Россию (Metaratings)

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг является одним из главных инициаторов переноса ЧМ-2021 из Беларуси в Россию, утверждает Metaratings.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Ранее появилась информация о том, что игры могут перенести из Беларуси в Москву.

«В последнее время Ротенберг часто контактирует с президентом ИИХФ Рене Фазелем, чтобы продавить решение о переносе турнира в Россию, учитывая желание Международной федерации хоккея забрать чемпионат мира у Беларуси», – сообщил источник.

Издание также сообщает, что все сборные, кроме России, отказываются ехать на турнир в Беларусь из-за нестабильной политической ситуации в стране.

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