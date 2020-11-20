Плющенко – Трусовой после проката: «Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Над тройным акселем поработаем, дожмем его»

Теги Евгений Плющенко сборная России Гран-при женское катание Гран-при России Александра Трусова Фигурное катание

Евгений Плющенко, тренер российской фигуристки Александры Трусовой, поддержал подопечную после проката в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

Трусова упала с недокрученного тройного акселя, после первого соревновательного дня фигуристка занимает третье место.

«Очень красиво каталась, очень красиво каталась. Эмоционально каталась, просто великолепно. Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Порадовала. Аксель – ничего, поработаем еще, еще не вечер, все впереди. Дожмем его.

Очень красивые линии, позы красивые, шаги. Смотри, какой взгляд, фантастика. Это ок, другое дело», – сказал Плющенко Трусовой в кисс-энд-край.

Трусова или Косторная: кто больше приобрел после ухода от Тутберидзе и что уже изменил Плющенко?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья