Плющенко – Трусовой после проката: «Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Над тройным акселем поработаем, дожмем его»

Евгений Плющенко, тренер российской фигуристки Александры Трусовой, поддержал подопечную после проката в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.
Трусова упала с недокрученного тройного акселя, после первого соревновательного дня фигуристка занимает третье место.
«Очень красиво каталась, очень красиво каталась. Эмоционально каталась, просто великолепно. Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Порадовала. Аксель – ничего, поработаем еще, еще не вечер, все впереди. Дожмем его.
Очень красивые линии, позы красивые, шаги. Смотри, какой взгляд, фантастика. Это ок, другое дело», – сказал Плющенко Трусовой в кисс-энд-край.
Трусова или Косторная: кто больше приобрел после ухода от Тутберидзе и что уже изменил Плющенко?