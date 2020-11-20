Плющенко – Трусовой после проката: «Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Над тройным акселем поработаем, дожмем его»

, тренер российской фигуристки , поддержал подопечную после проката в короткой программе на этапе в Москве.

Трусова упала с недокрученного тройного акселя, после первого соревновательного дня фигуристка занимает третье место.

«Очень красиво каталась, очень красиво каталась. Эмоционально каталась, просто великолепно. Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Порадовала. Аксель – ничего, поработаем еще, еще не вечер, все впереди. Дожмем его.

Очень красивые линии, позы красивые, шаги. Смотри, какой взгляд, фантастика. Это ок, другое дело», – сказал Плющенко Трусовой в кисс-энд-край.

Трусова или Косторная: кто больше приобрел после ухода от Тутберидзе и что уже изменил Плющенко?