Рамос, Бензема и Каземиро вне заявки «Реала» на матч с «Вильярреалом»

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«Реал» объявил состав на матч 10-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом».

В список из 20 человек не вошли несколько игроков основного состава: Лука Йович, заразившийся коронавирусом, а также Серхио РамосКарим Бензема, Каземиро, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Федерико Вальверде.

Состав «Реала»

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;

Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Эдегор, Иско, Субьела;

Нападающие: Азар, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.

Игра состоится завтра, 21 ноября.

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