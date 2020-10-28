Рамос, Бензема и Каземиро вне заявки «Реала» на матч с «Вильярреалом»

«Реал» объявил состав на матч 10-го тура с .

В список из 20 человек не вошли несколько игроков основного состава: Лука Йович, заразившийся коронавирусом, а также , , Каземиро, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Федерико Вальверде.

Состав :

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;

Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Эдегор, Иско, Субьела;

Нападающие: Азар, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.

Игра состоится завтра, 21 ноября.