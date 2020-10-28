Рамос, Бензема и Каземиро вне заявки «Реала» на матч с «Вильярреалом»

«Реал» объявил состав на матч 10-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом».
В список из 20 человек не вошли несколько игроков основного состава: Лука Йович, заразившийся коронавирусом, а также Серхио Рамос, Карим Бензема, Каземиро, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Федерико Вальверде.
Состав «Реала»:
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;
Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Эдегор, Иско, Субьела;
Нападающие: Азар, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.
Игра состоится завтра, 21 ноября.