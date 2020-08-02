Алексей Урманов: «Липницкая напоминала маленького затравленного зверька. Через 3-4 месяца она превратилась в нормального ребенка»

Олимпийский чемпион 1994 года, тренер рассказал о работе с Юлией Липницкой.

– Можно ли было реанимировать Юлию Липницкую, которая пришла к вам от , будучи олимпийской чемпионкой в команде, любимицей всей страны и неудачницей послеолимпийского сезона?

– Не поверите, но это сделать удалось. Когда Липницкая приехала в Сочи, она напоминала маленького затравленного зверька. Через три-четыре месяца она превратилась в нормального ребенка, которым и была для меня на протяжении всего времени совместной работы.

Стала нормальной девчонкой, а затем – нормальной девушкой, у которой появились интересы в жизни. Скоро ее дочурке исполнится полгода. Спорт был вчера, а сегодня появилось что-то иное, не менее важное.

Если же говорить о профессиональных вещах, то за время нашей работы мы и в технике что-то подправили, и программы интересные поставили. То, что олимпийская чемпионка завершила карьеру в 19 лет, вопрос не ко мне.

В нашем коллективе мы направляли Липницкую на правильный путь, но она очень долго шла по другому. Пожалуй, на этом и закроем тему, – сказал Урманов.

Очень грустная история Юлии Липницкой. Кто виноват?

Юлия Липницкая на Играх в Сочи: тогда ей было всего 15

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