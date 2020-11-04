Фанаты «Барсы» – Гризманну: «Уважай Месси!»

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Фанаты «Барселоны» недовольны ситуацией, сложившейся вокруг капитана команды Лионеля Месси.

Несколько болельщиков сине-гранатовых подбежали к машине нападающего Антуана Гризманна, выезжавшего с базы каталонского клуба, выкрикивая при этом: «Уважай Месси!»

Некоторое время назад бывший агент француза Эрик Олатс резко высказался в адрес Месси: «Лео сделал все для ужасной адаптации Антуана. Он и император, и монарх в «Барсе».

Позавчера, когда Месси прилетел из Аргентины в Барселону, журналисты встретили его в аэропорту и задали вопрос об этих словах Олатса. Футболист ответил: «Я устал быть причиной всех проблем «Барсы», если честно».

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