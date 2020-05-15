Уткин написал, что экс-продюсер «Матч ТВ» Билан займет в Okko Спорт менеджерский пост

Журналист Василий Уткин поделился информацией о карьере бывшего главного продюсера канала «Матч ТВ» Натальи Билан.
«Итак, Наталья Всеволодовна Билан практически обеими ногами, а также шинами «Мазерати» вступает менеджировать на Okko Спорт», – написал Уткин в телеграм-канале.
Билан работала на «Матч ТВ» с момента запуска канала в 2015 году как ключевая напарница Тины Канделаки, с которой сотрудничала еще на СТС.
О ее уходе с должности стало известно в этом месяце.
«Ненавижу Sports.ru, но читаю только его». За два месяца до ухода с «Матч ТВ» Наталья Билан поговорила с Головиным