Уткин написал, что экс-продюсер «Матч ТВ» Билан займет в Okko Спорт менеджерский пост

Теги Василий Уткин телевидение Наталья Билан Okko Футбол

Журналист Василий Уткин поделился информацией о карьере бывшего главного продюсера канала «Матч ТВ» Натальи Билан

«Итак, Наталья Всеволодовна Билан практически обеими ногами, а также шинами «Мазерати» вступает менеджировать на Okko Спорт», – написал Уткин в телеграм-канале. 

Билан работала на «Матч ТВ» с момента запуска канала в 2015 году как ключевая напарница Тины Канделаки, с которой сотрудничала еще на СТС.

О ее уходе с должности стало известно в этом месяце.

«Ненавижу Sports.ru, но читаю только его». За два месяца до ухода с «Матч ТВ» Наталья Билан поговорила с Головиным

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