«Зенит» не ведет переговоры с Халком. У клуба другие приоритеты (Metaratings.ru)

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«Зенит» не планирует подписывать контракт с бывшим нападающим клуба Халком, который сейчас выступает за «Шанхай СИПГ».

Руководство сине-бело-голубых не ведет переговоры с 34-летним бразильцем. У клуба другие приоритеты касаемо усиления состава, утверждает Metaratings.ru.

Ранее португальское издание A Bola сообщило, что «Зенит» уже сделал официальное предложение Халку, срок контракта которого с китайским клубом истекает 31 декабря 2020 года, и готов платить ему 3 млн евро в год.

Бразилец выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 годы. С российской командой бразилец стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

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