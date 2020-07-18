«Зенит» не ведет переговоры с Халком. У клуба другие приоритеты (Metaratings.ru)

не планирует подписывать контракт с бывшим нападающим клуба , который сейчас выступает за .

Руководство сине-бело-голубых не ведет переговоры с 34-летним бразильцем. У клуба другие приоритеты касаемо усиления состава, утверждает Metaratings.ru.

Ранее португальское издание A Bola сообщило, что «Зенит» уже сделал официальное предложение Халку, срок контракта которого с китайским клубом истекает 31 декабря 2020 года, и готов платить ему 3 млн евро в год.

Бразилец выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 годы. С российской командой бразилец стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.