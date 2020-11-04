Вендел не сыграет с «Ахматом» из-за травмы, полученной в олимпийской сборной Бразилии (Metaratings)

«Зенит» завтра сыграет с «Ахматом» в гостях в рамках 15-го тура .

Как пишет Metaratings.ru, в этой игре не примут участие полузащитник сине-бело-голубых Вендел и нападающий .

Оба игрока не полетели с в Грозный. Аргентинец, вероятно, восстановится к матчу Лиги чемпионов с «Лацио», а Вендел пропустит игру с грозненцами из-за повреждения, полученного в расположении олимпийской сборной Бразилии.

Ранее стало известно, что игру пропустит Сердар Азмун. Участие в матче Малкома находится под вопросом.

Со статистикой можно ознакомиться здесь, а Дриусси – тут.

Игра – «Зенит» состоится 21 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.