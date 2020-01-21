КХЛ. ЦСКА принимает «Локомотив», СКА – «Салават», «Ак Барс» против «Автомобилиста»

В очередной игровой день КХЛ ЦСКА встречается дома с «Локомотивом», СКА – с «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» играет на выезде с «Ак Барсом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 16 ноября, 19.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 16 ноября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 16 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 16 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 16 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 16 ноября, 20.30, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.