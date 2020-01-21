КХЛ. ЦСКА принимает «Локомотив», СКА – «Салават», «Ак Барс» против «Автомобилиста»

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В очередной игровой день КХЛ ЦСКА встречается дома с «Локомотивом», СКА – с «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» играет на выезде с «Ак Барсом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Ак Барс – Автомобилист
Дата проведения
16 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Трактор
Дата проведения
16 ноября, 19.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Спартак
Дата проведения
16 ноября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Нефтехимик
Дата проведения
16 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Локомотив
Дата проведения
16 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Салават Юлаев
Дата проведения
16 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Куньлунь
Дата проведения
16 ноября, 20.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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