36-летний Маскерано завершил игровую карьеру

Защитник «Эстудиантес» , известный по выступлениям за «Барселону», и сборную Аргентины, объявил о завершении игровой карьеры.

Контракт 36-летнего футболиста с клубом из Ла-Платы был рассчитан до июня 2021 года.

«Настал момент завершить карьеру из-за событий, произошедших со мной в личном плане в последние месяцы. Я думал об этом все это время, и на сегодняшний день это самое правильное решение.

Я всегда жил своей профессией на все сто, выкладывался по максимуму. Но в последнее время ощущаю, что мне тяжело. При этом не хочу проявить неуважение к , которые в меня верили и предоставили шанс вернуться в Аргентину.

После возобновления соревнований в условиях пандемии я думал, что вновь почувствую импульс, но штука в том, что я не смог. Из уважения ко всем для меня пришло время отойти в сторону и завершить эту гонку», – сказал Маскерано.