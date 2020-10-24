«Кормят хорошо, отношение со стороны сотрудников уважительное». Стали известны условия содержания Яндиева в ИВС-1

Зампредседателя столичной ОНК Богдан Эберт рассказал об условиях содержания бойца Адама Яндиева, который был задержан после драки с .

находится в ИВС-1 на Петровке в двухместной камере, но сокамерников у него пока нет. Камера чистая, по условиям содержания нареканий нет.

Сам Яндиев говорит, что реальность превзошла ожидания и что не так представлял себе изолятор: кормят хорошо, отношение со стороны сотрудников уважительное.

В камере нет телевизора и холодильника, так как они не предусмотрены ПВР (в отличие от СИЗО), поэтому из развлечений доступны только прослушивание радио и чтение книг», – сказал Эберт.

По словам правозащитника, на данный момент Яндиев читает Дэна Брауна «Инферно».

Напомним, 40-летний Харитонов после драки с Яндиевым в «Лужниках» был госпитализирован. У бойца перелом носа и орбитальной кости, а также сотрясение мозга.