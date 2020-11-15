Джеймс Харден сделал запрос на обмен из «Рокетс» (Брэндон Робинсон)

Защитник «Рокетс» намерен покинуть техасскую команду.

По информации Houston Chronicle, Харден хочет перейти в и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб.

Как сообщает инсайдер Брэндон Робинсон, Харден официально запросил руководство о трейде.

В это межсезонье в техасском клубе сменился генеральный менеджер – многолетнего руководителя клуба Дэрила Мори сменил менее опытный Рафаэль Стоун. Также на посту главного тренера Стивен Сайлас сменил знаменитого специалиста Майка Д’Антони. Для 47-летнего Сайласа это дебют в качестве главного тренера в НБА.

На прошлой неделе сообщалось, что Харден и другая звезда клуба Расселл Уэстбрук обеспокоены в связи с переменами в клубе. Плеймейкер сразу попросил обменять его, а многолетний лидер техасцев был готов остаться как минимум на сезон-2020/21.

Позже возник вариант с переходом Хардена в «Нетс».

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