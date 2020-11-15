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    Джеймс Харден сделал запрос на обмен из «Рокетс» (Брэндон Робинсон)

    Теги возможные переходы Хьюстон Бруклин НБА Джеймс Харден Баскетбол

    Защитник «Рокетс» Джеймс Харден намерен покинуть техасскую команду.

    По информации Houston Chronicle, Харден хочет перейти в «Бруклин» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб.

    Как сообщает инсайдер Брэндон Робинсон, Харден официально запросил руководство «Хьюстона» о трейде.

    В это межсезонье в техасском клубе сменился генеральный менеджер – многолетнего руководителя клуба Дэрила Мори сменил менее опытный Рафаэль Стоун. Также на посту главного тренера Стивен Сайлас сменил знаменитого специалиста Майка Д’Антони. Для 47-летнего Сайласа это дебют в качестве главного тренера в НБА.

    На прошлой неделе сообщалось, что Харден и другая звезда клуба Расселл Уэстбрук обеспокоены в связи с переменами в клубе. Плеймейкер сразу попросил обменять его, а многолетний лидер техасцев был готов остаться как минимум на сезон-2020/21.

    Позже возник вариант с переходом Хардена в «Нетс».

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