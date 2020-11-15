Джеймс Харден сделал запрос на обмен из «Рокетс» (Брэндон Робинсон)

Защитник «Рокетс» Джеймс Харден намерен покинуть техасскую команду.
По информации Houston Chronicle, Харден хочет перейти в «Бруклин» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб.
Как сообщает инсайдер Брэндон Робинсон, Харден официально запросил руководство «Хьюстона» о трейде.
В это межсезонье в техасском клубе сменился генеральный менеджер – многолетнего руководителя клуба Дэрила Мори сменил менее опытный Рафаэль Стоун. Также на посту главного тренера Стивен Сайлас сменил знаменитого специалиста Майка Д’Антони. Для 47-летнего Сайласа это дебют в качестве главного тренера в НБА.
На прошлой неделе сообщалось, что Харден и другая звезда клуба Расселл Уэстбрук обеспокоены в связи с переменами в клубе. Плеймейкер сразу попросил обменять его, а многолетний лидер техасцев был готов остаться как минимум на сезон-2020/21.
Позже возник вариант с переходом Хардена в «Нетс».
Гид по драфту НБА 2020. Пики 10-1
James Harden has officially requested a trade.— 👑📍Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) November 16, 2020