На игре Сербия – Россия заменили польских арбитров на английских. Матч с Турцией судил поляк Марчиняк

Произошла замена арбитров на матче Лиги наций между сборными и России.

На игре должна была работать польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефанским, но ее заменили на англичан.

Теперь состав бригады арбитров на матч выглядит так: главный судья – . Ассистенты – Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр – .

Отметим, что на вчерашнем матче между сборными Турции и России (3:2) работала польская бригада арбитров во главе с . На 24-й минуте игры он удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота сборной России.

Пенальти, из-за которого сборная России проиграла Турции: Кузяев сыграл в мяч, но ВАРа в Лиге наций нет