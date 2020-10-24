На игре Сербия – Россия заменили польских арбитров на английских. Матч с Турцией судил поляк Марчиняк

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Произошла замена арбитров на матче Лиги наций между сборными Сербии и России.

На игре должна была работать польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефанским, но ее заменили на англичан.

Теперь состав бригады арбитров на матч выглядит так: главный судья – Энтони Тэйлор. Ассистенты – Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр – Матей Юг.

Отметим, что на вчерашнем матче между сборными Турции и России (3:2) работала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. На 24-й минуте игры он удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота сборной России.

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