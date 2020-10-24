Женский ЦСКА стал чемпионом России за тур до конца

Женская команда ЦСКА досрочно выиграла чемпионат России-2020.

В матче 13-го тура ЦСКА обыграл пермскую «Звезду-2005» со счетом 1:0, а «Рязань-ВДВ» на выезде поделила очки с «Локомотивом» (1:1).

Таким образом, за тур до завершения первенства ЖФК ЦСКА, набрав 33 очка, стал недосягаем для конкурентов. «Локо» идет вторым с 29 очками.

В последнем туре чемпионата России футболистки ЦСКА сыграют с «Локомотивом».

Этот титул стал вторым подряд для женской команды московского ЦСКА. В 2017 году команда стала обладателем Кубка России, в финале турнира обыграв «Чертаново» (1:0).