Сергей Харитонов отказался от операции в России. Он полетит за границу

Боец Bellator Сергей Харитонов будет прооперирован не в России.

После драки с 13 ноября у Харитонова выявлено сотрясение мозга, перелом носа и орбитальной кости.

«Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно, определится позднее, после выписки», – сообщили в команде Харитонова.

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