Адам Яндиев: «Харитонов со слюнями в лицо сказал: «Да пошел ты #####». После этого я не знаю, какой мужчина должен стерпеть»

Боец UFC Адам Яндиев поделился воспоминаниями вечера 13 ноября в «Лужниках», когда он избил .

«Встретил на турнире в «Лужниках» тренера Харитонова Руслана Кривушу и сказал ему, чтобы он позвонил Сергею и предупредил его, что здесь я, попросил его спокойно извиниться. Извиниться за то, что он мне сделал. Потому что в любом случае мы с ним увидимся и нам придется поговорить.

Потом на турнире встретил Руслана Абдо, друга Харитонова, попросил его выйти. Он, возмущаясь, не хотел этого делать. Мы вышли в коридор, я сказал ему: «Ты, Руслан, извиниться не хочешь, за то, что ты говорил?».

Он писал комментарии всем, что я должен Харитонову. Сказал, что представит доказательства. Я еще раз попросил его извиниться уже в более грубой форме, на что он послал меня. Я дал ему две пощечины и пендель и ушел обратно в зал.

И тут на ринг выходит Харитонов награждать бойцов. Потом я взял его под руку и начал выходить из зала, говоря: «Сергей, ты не хочешь извиниться?». До последнего по-дружески хотел добиться извинений. Я видел его добрые глаза, а потом он резко перестроился в агрессивного человека, который начал разговаривать со мной на матах.

Я хотел выйти на улицу, где нет людей. Но когда мы дошли до дверей, я ему еще раз сказал: «Сергей, ты меня страшно поливал грязью, извинись». У него было такое отношение, как будто я какой-то мусор и не человек для него. У меня уже все начинало кипеть.

Я выхожу из этих дверей и последний раз говорю ему: «Сергей, извинись». На что он мне со слюнями в лицо говорит: «Да пошел ты #####». После этого я не знаю, какой мужчина должен стерпеть. Ну и дальше вы все сами видели», – рассказал Яндиев.

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