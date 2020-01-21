Кожевников о ЧМ-2021 в Минске: «В США, Франции, Германии мы демонстраций не видели? Давайте оттуда все перенесем»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался касательно возможного переноса ЧМ-2021 из Беларуси.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«Если чемпионат мира перенесут из Минска, то это будет политическое решение и человеческая глупость. Хочется верить, что политика еще не настолько влезла в спорт, чтобы мы дошли до таких абсурдных решений. Потому что это не имеет отношения ни к спорту, ни к безопасности.

Да, в Беларуси идут демонстрации, но даже если они продолжатся к весне, вряд ли это помешает обеспечить безопасность ЧМ. К тому же разве мы в последние годы не видели демонстраций во Франции или Германии? Так давайте оттуда перенесем все крупные мероприятия. Про США я вообще молчу, там сейчас трудно понять, что будет дальше.

Давайте все это перенесем в Россию – у нас здесь спокойно, все будет организовано на высшем уровне, в том числе в плане безопасности. Мы это уже на примере Олимпиады и ЧМ по футболу показали. Так что лучше просто не доводить ситуацию до абсурда и проводить турниры там, где изначально договорились», – сказал Кожевников.

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