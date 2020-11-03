Евгения Медведева не выступит на Гран-при России по фигурному катанию

Теги сборная России травмы Гран-при ФФКР Александр Горшков женское катание Гран-при России Евгения Медведева Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на московском этапе Гран-при, который пройдет с 20 по 22 ноября.

Ранее фигуристка, в сентябре вернувшаяся к тренеру Этери Тутберидзе, снялась с двух этапов Кубка России из-за травмы спины.

«Она не выступит на этом турнире, так как не до конца восстановилась», – сказал Горшков.

Медведева пропустит второй старт подряд: мешает травма спины, после перехода к Тутберидзе сезон под вопросом

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