Евгения Медведева не выступит на Гран-при России по фигурному катанию

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на московском этапе Гран-при, который пройдет с 20 по 22 ноября.
Ранее фигуристка, в сентябре вернувшаяся к тренеру Этери Тутберидзе, снялась с двух этапов Кубка России из-за травмы спины.
«Она не выступит на этом турнире, так как не до конца восстановилась», – сказал Горшков.
Медведева пропустит второй старт подряд: мешает травма спины, после перехода к Тутберидзе сезон под вопросом