«Зенит» не собирается продавать Дзюбу («Спорт-Экспресс»)

не собирается принимать никаких резких решений относительно будущего форварда .

По информации , петербургский клуб даже не рассматривает возможность продажи футболиста.

Ранее о том, что руководство «Зенита» изучает варианты с продажей Дзюбы, заявил журналист Алексей Андронов.

Вираж давит на Дзюбу все 5 лет – просто иногда было потише. Артему не простили спартаковского прошлого

Сложный день Артема Дзюбы: отцепили от сборной, оскорбляли свои, сам запорол пенальти, но забил важнейший победный «Краснодару»