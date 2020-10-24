«Зенит» не собирается продавать Дзюбу («Спорт-Экспресс»)

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«Зенит» не собирается принимать никаких резких решений относительно будущего форварда Артема Дзюбы.

По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб даже не рассматривает возможность продажи футболиста.

Ранее о том, что руководство «Зенита» изучает варианты с продажей Дзюбы, заявил журналист Алексей Андронов.

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