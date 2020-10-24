Яндиев показал руки после драки с Харитоновым, доказывая, что он не бил кастетом

Российский боец показал руки после драки с 13 ноября в «Лужниках»

Яндиева раскритиковали за то, что он якобы ударил Харитонова кастетом. По мнению Адама, от него на руках должны остаться соответствующие следы.

Напомним, после драки Харитонова госпитализировали с переломом носа и орбитальной кости.

Харитонов и Яндиев подрались – видимо, из-за долга в 2 млн. Сергей госпитализирован с переломом носа, Адам якобы ударил кастетом

Сергей Харитонов отказался от операции в России. Он полетит за границу