Яндиев показал руки после драки с Харитоновым, доказывая, что он не бил кастетом

Российский боец Адам Яндиев показал руки после драки с Сергеем Харитоновым 13 ноября в «Лужниках»
Яндиева раскритиковали за то, что он якобы ударил Харитонова кастетом. По мнению Адама, от него на руках должны остаться соответствующие следы.
Напомним, после драки Харитонова госпитализировали с переломом носа и орбитальной кости.
Харитонов и Яндиев подрались – видимо, из-за долга в 2 млн. Сергей госпитализирован с переломом носа, Адам якобы ударил кастетом
Сергей Харитонов отказался от операции в России. Он полетит за границу