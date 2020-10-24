Адам Яндиев: «Как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович: «Если драка неизбежна – бить надо первым»

Российский боец Адам Яндиев заявил, что не использовал кастет во время драки с .

«Если бы я бил кастетом, то Сергей не записал бы то видео после драки. После тяжелейшей своей болезни, после того, как я был в коме, с того момента я ни одной тренировки не провел. Это как мне надо было планировать, кто-то говорит, что там снимали, так снимали все! Даже сотрудники полиции, которые должны были разнять нас, они снимали и хотели посмотреть на эту бойню.

Сергей полностью меня спровоцировал, вел себя так, чтобы это произошло. Но если бы я проглотил то, что он мне сказал, как он меня обматерил, дальше он меня ударил бы своей кувалдой по голове и спокойно ушел.

Как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович (президент России – прим. Sports.ru): «Если драка неизбежна – бить надо первым». Руки Харитонова в карманах? Очень удобно держать их там, чтобы нанести неожиданный удар. Многие говорят, что я ударил исподтишка? А вы попробуйте ударить Харитонова исподтишка», – сказал Яндиев.

Адам Яндиев: «Харитонов со слюнями в лицо сказал: «Да пошел ты #####». После этого я не знаю, какой мужчина должен стерпеть»

«Кормят хорошо, отношение со стороны сотрудников уважительное». Стали известны условия содержания Яндиева в ИВС-1