Экс-директор «Барсы»: «Мы проиграли «Роме» и «Ливерпулю» из-за угловых. Если бы не они, нас называли бы лучшими в истории»

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас высказался о неудачах команды в Лиге чемпионов в последние годы.

– Почему не смогла победить в Лиге чемпионов большее количество раз? Что пошло не так?

– Мы были очень хороши, когда владели мячом. Когда его у нас не было, футболисты ленились. Раньше у нас были очень сильные игроки. Например, Пуйоль, Абидаль, Кейта в центре поля. В этих зонах важна мощь.

В Риме и на «Энфилде» мы дважды пропустили с угловых. Если бы их не было, то мы дважды победили бы в Лиге чемпионов, играя в том же самом стиле. И нас бы называли лучшей командой в истории, у нас был бы проект. Все было бы просто прекрасно.

– И кто несет ответственность за это?

– По моему мнению, все происходящее на поле – это ответственность руководства. Команда должна быть сбалансированной. Мы проиграли из-за углового. Мы проиграли еще один чемпионат «Реалу» из-за мяча, забитого после добивания Рамоса.

дважды выиграл Лигу чемпионов после голов Рамоса с угловых. Мы проиграли в Риме и на «Энфилде» из-за угловых. Нельзя забывать ни о них, ни о фолах у границ поля, – сказал Бордас.

Напомним, «Барселона» вылетала из Лиги чемпионов два года подряд после поражений от «Ромы» (4:1, 0:3) на стадии 1/4 финала и (3:0, 0:4) в полуфинале.