«Оклахома» обменяет Криса Пола в «Финикс»

«Оклахома» обменяет разыгрывающего защитника (35 лет, 183 см) в , сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Взамен «Тандер» получит форварда (24, 201), а также трех разыгрывающих, (30, 193), Тая Джерома (23, 196) и Джейлена Лекью (20, 193).

Также «Оклахома» получит от «Финикса» драфт-пик 1-го раунда (защищенный 1-12 в 2022-м, 1-10 в 2023-м, 1-8 в 2024-м и незащищенный в 2025-м).

«Финикс» также получит форварда (27, 198).

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