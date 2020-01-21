«Такой хоккей нам не нужен!» Директору минского «Динамо» Баскову и экс-бойцу ММА Шакуте закрыт въезд в Латвию

Генеральному директору клуба Минск и главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, а также бывшему бойцу ММА и кикбоксеру, экс-чемпиону мира по кикбоксингу Дмитрию Шакуте запрещен въезд в Латвию. Такое решение принял министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«На основании статьи 61, параграфа 2 Закона об иммиграции я принял решение включить двух белорусских граждан в список нежелательных лиц в республике Латвия, наложив бессрочный запрет на въезд в Латвию. Цитируя классика: «Такой хоккей нам не нужен!» – написал Ринкевичс в твиттере, приложив фото документа.

Баскова и Шакуту подозревают в причастности к резонансному политическому убийству 31-летнего Романа Бондаренко в Минске.

Фразу «нам такой хоккей не нужен» произнес комментатор Николай Озеров в решающем матче Суперсерии между сборными Канады и СССР в 1972 году.

Напомним, что в Риге и Минске в 2021 году запланировано совместное проведение чемпионата мира.