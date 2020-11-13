Тихонов о допинге: «Норвежцы – узаконенные астматики. Извиняться нужно не перед ними, а перед любителями биатлона – напоганили мы много!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова норвежца Тарьея Бо о том, что Россия должна извиниться за допинговые нарушения в спорте.

«Напоганили мы много! Нужно извиняться не перед норвежцами, а перед любителями биатлона, перед россиянами. В первую очередь, это должны сделать Кущенко, Майгуров… Вот эта вся бригада.

Самостоятельно спортсмены не принимали решения по этому поводу. Это все было навязано, а то начинается: мол, это политический заказ.

Скажу норвежцам так: я с уважением отношусь к вашей стране, но научитесь сопли вытирать на финише! А то, когда норвежцы финишируют, то у них висит по 5-10 сантиметров соплей на бороде, включая самых великих. Вы посмотрите на их бледные лица. Узаконенные астматики, неужели вся страна астматики? Вы занимайтесь своим делом, братья Бо! Биатлон без вас не погибнет! Но это не отменяет нашей вины в этом деле», – сказал Тихонов.

Тарьей Бо: «Извинения за допинг для России – путь, чтобы вернуться к полноценному участию и вернуть симпатии спортивного мира»